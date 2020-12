iRacing: come andare forte con la Skip Barber, i consigli del Pro Player Enzo Canta

Dopo aver discusso delle prospettive del panorama eSports italiano con Kurolily di Fordzilla, siamo scesi in pista insieme ad Enzo Canta, Pro Player di Fordzilla, per scoprire come padroneggiare al meglio la Skip Barber per iniziare la carriera nel mondo di iRacing.

Nel video che campeggia in cima alla notizia, l'esperto pilota con alle spalle 30 anni di simracing prosegue il discorso iniziato con lo speciale su come andare forte con la Skip Barber di iRacing per fornirci una nuova dose di trucchi e consigli su come muovere i primi passi nel fenomeno eSports motoristico di iRacing.

Il racing game a sottoscrizione, d'altronde, fornisce il perfetto banco di prova per chi desidera intraprendere una carriera professionistica nel settore in rapida ascesa (soprattutto in Italia) dei videogiochi competitivi. Oltre all'accuratezza nella rappresentazione dell'esperienza di guida, iRacing vanta infatti un motore fisico estremamente realistico, dei modelli di vetture ricreati in maniera maniacale dagli sviluppatori omonimi e la trasposizione in laserscan di più di 100 tracciati.

A prescindere dalle proprie velleità eSports, chi desidera elevare l'esperienza ludica può trovare decisamente utili anche i consigli di Enzo Canta su iRacing e le postazioni per giocare al miglior simulatore di corse.