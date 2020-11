Gare al cardiopalma su iRacing con Enzo Canta nel nuovo video

Siete curiosi di vedere in azione iRacing al massimo delle sue potenzialità? Allora la soluzione migliore è quella di osservare le manovre messe in atto da un esperto!

Per padroneggiare ogni funzionalità del simulatore di guida online è necessaria una giusta dose di allenamento. E ad Enzo Canta non è certamente mancato l'impegno, che lo ha nel tempo reso un vero e proprio esperto della produzione. Per dare una dimostrazione concreta dello stile di guida e delle manovre messe in atto da un pro player, Enzo Canta si è messo all'opera sul Canale Twitch di Everyeye, ovviamente in compagnia del nostro Francesco Foseetti.

Dopo aver offerto i suoi consigli ai nuovi giocatori di iRacing, il pilota esperto si è messo alla prova in una gara in una competizione ufficiale del gioco di guida. Un'occasione sicuramente interessante per apprendere i segreti e le strategie per diventare dei veri maestri, pronti a cimentarsi in ogni circuito senza esitazioni. Se non avete modo di seguire l'interessante appuntamento in diretta, tuttavia, non vi preoccupate: è infatti disponibile una replica integrale della diretta. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye, vi auguriamo una buona visione!



Per ulteriori approfondimenti legati all'universo dei simulatori di corse automobilistiche, sulle pagine di Everyeye trovate anche uno speciale dedicato alle migliori postazioni di guida per iRacing, sempre a firma di Enzo Canta.