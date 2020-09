Iron Harvest, guida alle modalità di gioco single e multiplayer

Andiamo a scoprire le 4 modalità di gioco presenti in Iron Harvest e in cosa consistono alcune meccaniche del comparto multigiocatore online, come il sistema degli handicap.

Campagna

La prima modalità di gioco è, ovviamente, la campagna. Da giocare sia in singolo che con un amico, questa ci porta a scoprire la storia e i retroscena degli eroi protagonisti che rappresentano le 3 fazioni di Iron Harvest, ovvero Repubblica di Polania, Impero di Sassonia e Rusviet. Organizzata in missioni successive, la campagna alterna il punto di vista del giocatore cambiando la fazione principale man mano che si prosegue. La modalità coop permette di avere il controllo condiviso delle unità e degli edifici, quindi è possibile suddividere in gruppi le squadre oppure organizzarsi con dei ruoli (un giocatore potrebbe pensare alla difesa e all'economia mentre l'altro all'offensiva). Consigliamo di giocare la campagna della Polania per iniziare in quanto fa da introduzione al gioco.

Schermaglia

È la modalità giocatore singolo più rigiocabile in assoluto. L'avversario è l'ia ed è possibile scegliere tra un gran numero di mappe selezionando anche diversi modificatori per aumentare il guadagno di punti esperienza e rendere la partita più interessante (e impegnativa). Si può stabilire il quantitativo iniziale di risorse, il numero di unità massime consentito e molto altro, rendendo ogni battaglia diversa e completamente personalizzabile.

Sfida

La modalità Sfida si svolge in delle mappe specificamente pensate per porre il giocatore (o a due giocatori, in quanto è possibile giocare in coop) di fronte a situazioni difficili da risolvere o compiti particolarmente ardui da portare a termine. A seconda del tipo di mappa cambia anche il tipo di obiettivo da raggiungere: in alcune mappe, ad esempio, il gioco testerà le vostre abilità costringendovi a difendere una determinata area da orde infinite di nemici. Più a lungo resisterete e più nemici avrete eliminato, più alto sarà il punteggio finale. Ci sono un paio di mappe pensate appositamente per giocare in coop; qui gli obiettivi prevedono di attaccare in modo coordinato le basi nemiche oppure rimanere in vita finché il compagno non raggiunge la vostra base.

Partite classificate

L'ultima è la modalità online competitiva, in cui i giocatori si sfidano sul campo per controllare il maggior numero possibile di bandiere (in totale sono 3). Più bandiere avrete sotto controllo, più velocemente verranno generati Punti Vittoria. Conquistando una bandiera precedentemente in mano all'avversario si ottiene un boost immediato di Punti (50 Punti Vittoria per la precisione); questa dinamica rende la vittoria meno scontata, dal momento che uno dei due giocatori potrebbe riuscire a guadagnare istantaneamente un gran numero di Punti grazie a un attacco ben coordinato: difendere tutte e tre le bandiere non è affatto facile!

Il sistema degli handicap

Solitamente un giocatore esperto guadagna pochi punti giocando contro un giocatore più debole. Per bilanciare le partite tra giocatori di livello diverso, Iron Harvest offre la possibilità di attivare degli "handicap", chiamati Obiettivi bonus nella versione italiana, che renderanno la partita più difficile al giocatore con esperienza. Sono di 3 tipi e possono essere regolati aumentando ulteriormente il fattore difficoltà:

Veloce : vinci la partita in meno di 15/12/10 minuti;

: vinci la partita in meno di 15/12/10 minuti; Prudente : perdi meno di 12/8/5 unità;

: perdi meno di 12/8/5 unità; Moderato: le tue unità hanno il 15/30/50 % di salute in meno.

Ovviamente vincere con questi modificatori attivi comporta il guadagno di più punti xp, rendendo, allo stesso tempo, la partita più bilanciata. Un giocatore con poca esperienza potrebbe perdere la partita in uno scontro normale, ma in questo modo ha sicuramente delle possibilità in più perché l'avversario ha diversi svantaggi (soprattutto quello della salute ridotta si fa sentire). Inoltre, è possibile modificare le regole della partita conferendo vantaggi diretti al giocatore più debole, come un maggior numero di risorse iniziali o truppe.

Abbiamo visto tutte le modalità di gioco con cui divertirvi su Iron Harvest, un RTS molto originale e interessante anche grazie ai molti modi con cui è possibile impostare una partita, che sia in singleplayer o multigiocatore. Se siete nuovi del genere RTS o se volete approfondire la conoscenza di questo gioco, date un'occhiata alla nostra guida per i nuovi giocatori di Iron Harvest.