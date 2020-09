Iron Harvest: nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa e aggiornamenti in arrivo

King Art games ha pubblicato un nuovo trailer di Iron Harvest che raccoglie un sunto dei pareri della stampa internazionale, per ringraziare i sostenitori e la community che hanno supportato lo studio tedesco durante lo sviluppo del gioco.

"All'alba del XX secolo, subito dopo la fine della Grande Guerra, il mondo è pieno di segreti e misteri, di opportunità e sfide. La tradizione si scontra con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l'Europa si sta ancora riprendendo dalle brutali battaglie della guerra mondiale. Iron Harvest è un gioco di strategia in tempo reale (RTS) ambientato nella realtà alternativa del 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra. Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan globali di RTS sin dalla campagna kickstarter di grande successo."

Iron Harvest è disponibile ora su PC via Steam e GOG, le versioni console e Windows su altri marketplace digitali verranno pubblicate in un secondo momento. Su Everyeye.it trovate la guida di Iron Harvest per i nuovi giocatori e la guida alle modalità single e multiplayer di Iron Harvest.