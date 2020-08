Iron Harvest: le unità di Polania conquistano il campo di battaglia in video

Deep Silver e i ragazzi di King Art Games ci ricordano dell'uscita ormai imminente di Iron Harvest pubblicando un nuovo video sulle unità di Polania, una delle fazioni che andranno a stratificare l'esperienza bellica del loro strategico dieselpunk per PC e console.

La Repubblica di Polania è uno stato agricolo di questo 1920 parallelo che racconta, con la tecnica letteraria dell'ucronia, una Grande Guerra ben diversa da quella reale e caratterizzata dall'impiego in battaglia di possenti macchine d'assedio d'ispirazione dieselpunk, con arti snodati al posto dei consueti cingolati.

Per sfuggire alla morsa della guerra tra Rusviet e Sassonia, l'esercito di Polania affiderà le sue sorti alla sagacia tattica di Anna, una fiera combattente che, con l'aiuto del suo inseparabile orso Wojtek, si è specializzata nella raccolta e nello sfruttamento efficiente delle esigue risorse presenti sul campo.

La Polania sarà però solo una delle tre fazioni accessibili al lancio, con altrettante campagne principali da portare a termine completando le sfide offerte da 20 missioni: ciascuna fazione propone 40 tipologie di unità e 9 eroi, oltre alla possibilità di fruire l'intera esperienza in multiplayer cooperativo.

La commercializzazione di Iron Harvest 1920+ è prevista per martedì 1 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale su Iron Harvest, la strategia in salsa Dieselpunk.