Iron Judgment, la nuova espansione di Gwent, sarà incentrata sul personaggio di Radovid

Il livello artistico delle produzioni di CD Projekt RED è notoriamente molto elevato e anche in Gwent: The Witcher Card Game, il gioco di carte tratto dalla saga di The Witcher, i ragazzi dello studio polacco hanno imposto la loro qualità.

Gli alti valori della produzione si ripercuotono anche sulla campagna pubblicitaria ed in particolare sul nuovo trailer dell’imminente espansione Iron Judgment. La voce narrante del video appartiene infatti allo stesso doppiatore che ha interpretato Radovid, storico personaggio comparso per la prima volta nel capitolo di debutto di The Witcher. I nuovi contenuti si concentreranno proprio sul personaggio di Radovid e sulle vicende degli eserciti del Nord.

La nuova espansione Iron Judgment promette il ritorno della meccanica dell’armatura e introdurrà 80 nuove carte tra cui Cave Troll, Dwarf Berserker, Greater Brothers, Stunning Blow e il cane Knickers. Secondo il sito ufficiale i giocatori potranno rivivere la battaglia di Brenna, nonché scoprire i segreti dei Salamandra o unirsi alla compagnia dei nobili criminali di Gascon.

Gwent: Iron Judgment è in arrivo il 2 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa dei nuovi contenuti vi ricordiamo che Gwent: The Witcher Card Game arriverà anche in versione mobile dal 29 ottobre sui sistemi iOS.