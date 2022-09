Iron Man: il gioco di EA Motive e Marvel è ufficiale, primi dettagli su trama e gameplay

Le anticipazioni delle scorse settimane sullo sviluppo del gioco EA di Iron Man trovano conferma dalla presentazione ufficiale di Marvel's Iron Man, la nuova avventura attualmente in lavorazione presso EA Motive con la partecipazione di Marvel Entertainment.

Alla guida di questo nuovo progetto ad alto budget ci sarà Olivier Proulx, la mente dietro Marvel's Guardians of the Galaxy, con la collaborazione di Ian Frazier, Maëlenn Lumineau JF Poirier e tanti altri esperti del settore.

Il progetto di Marvel's Iron Man, conferma Electronic Arts, assumerà i contorni di un'avventura singleplayer in terza persona che "incanalerà la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark in un titolo che darà modo a tutti gli appassionati di capire davvero cosa si prova nell'indossare i panni di Stark e la corazza di Iron Man".

Nel comunicato che conferma lo sviluppo di questa importante avventura a giocatore singolo, EA Motive e la Casa delle Idee specificano che Marvel's Iron Man è attualmente in fase di pre-produzione e si tratterà del "primo di numerosi nuovi giochi" sviluppati da Electronic Arts in collaborazione Marvel Entertainment e la divisione Marvel Games. In apertura d'articolo trovate la prima immagine ufficiale del nuovo kolossal singleplayer di EA dedicato ad Iron Man.