Iron Man: il gioco di EA verrà svelato durante lo Showcase Disney? I leak di Axios

Mancano ormai poche ore all'inizio del Disney & Marvel Games Showcase, e così la redazione di Axios decide di soffiare sul fuoco dell'hype condividendo delle importanti anticipazioni su quella che, secondo loro, sarà la presentazione del prossimo videogioco di Iron Man sviluppato da Electronic Arts.

Stando a quanto sostenuto da una fonte anonima interpellata da Axios, questo (ormai non troppo) misterioso progetto sarebbe attualmente in fase di sviluppo presso una delle sussidiarie canadesi di Electronic Arts.

Riallacciandosi a questa indiscrezione, i giornalisti di Axios ritengono perciò che l'ipotesi dell'annuncio ufficiale del gioco di Iron Man sviluppato da EA nel corso del Disney & Marvel Showcase sia da prendere in seria considerazione.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino alle ore 22:00 di questa sera, venerdì 9 settembre, e assistere in diretta allo spettacolo digitale approntato da Disney e dalla Casa delle Idee. Tra i titoli già confermati per l'evento, citiamo Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e il nuovo gioco Marvel sviluppato da Skydance New Media, oltre all'avventura strategica Marvel's Midnight Suns.

Il trailer di annuncio dello Showcase mostra anche Avatar Frontiers of Pandora, ma non è chiaro se il kolossal GDR di Ubisoft verrà mostrato o meno nel corso dello spettacolo, e lo stesso dicasi per la rumoreggiata presenza di Marvel's Spider-Man 2 e del gioco di Wolverine in esclusiva PlayStation.