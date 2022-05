Iron Man sfreccia a tutta velocità grazie alla potenza dell'Unreal Engine 5

La Tech Demo in Unreal Engine 5 basata su The Matrix Awakens continua ad essere sfruttata a pieno dai content creators, pronti a mettere a frutto le grandi potenzialità degli asset messi a disposizione da Epic Games per dare vita a creazioni uniche e tecnologicamente all'avanguardia.

Dopo aver visto la tech demo in Unreal Engine 5 su Spider-Man, tocca adesso ad un altro eroe Marvel volteggiarsi tra le strade ed i grattacieli della sofisticata città: su Youtube l'utente Aaron Wayne Morse mostra la sua creazione basata su Iron Man, dotato di un'armatura che cambia costantemente colore nel frattempo che sfreccia tutta velocità lungo lo scenario. L'autore allega inoltre il link per il download della sua creazione, in modo che chiunque possa provarla liberamente.

Come tuttavia già successo per altre produzioni simili, il creatore avvisa che si tratta di una semplice demo realizzata per divertimento e che, pure impostando i requisiti tecnici consigliati, si potrebbero verificare cali di framerate e persino dei crash dell'applicazione, dovuti probabilmente alle elevate velocità raggiunte da Iron Man che la City Sample non riesce a rendere in modo ottimale. Ciò comunque non toglie che il risultato è ugualmente interessante, ed alimenta il desiderio dei fan Marvel di vedere prima o poi un intero gioco basato sull'iconico Tony Stark.

Restando sempre in ambito supereroi, anche la demo di The Batman in Unreal Engine 5 merita senza dubbio di essere visionata: non perdetevela!