Iron Man, lo sviluppo procede bene: raggiunto un importante obiettivo interno per EA

EA Motive si è unita a DICE per lavorare al futuro di Battlefield, tuttavia lo studio di sviluppo non ha perso di vista quello che rimane uno dei suoi più grandi titoli in arrivo: Iron Man Project. Pur non fornendo informazioni particolarmente concrete, la compagnia ha rassicurato sull'attuale stato dei lavori.

Come spiega EA Motive in un aggiornamento ufficiale, alcuni membri dello studio rivolgeranno le proprie attenzioni alla serie di Battlefield, con la formazione di un nuovo team interno che affiancherà quello di DICE. "I director che hanno realizzato il nostro remake di Dead Space nel 2023, Philippe Ducharme (produttore esecutivo) e Roman Campos-Oriola (direttore creativo), costituiranno un team presso Motive per lavorare a fianco degli studi di Battlefield in tutto il mondo creando il futuro di Battlefield: un universo sia nelle esperienze multigiocatore che in quelle per giocatore singolo", leggiamo nell'update dello studio. "La loro comprovata esperienza nella narrazione, nella creazione di battaglie coinvolgenti e nello sviluppo sul motore Frostbite li posiziona in modo univoco per contribuire a far avanzare la visione di Battlefield, guidata da Vince Zampella (EVP, Group GM di Respawn e Battlefield) e Byron Beede (SVP, GM Battlefield)".

Ciò non vuol dire che le risorse per il nuovo gioco di Iron Man verranno meno. Il gioco è vivo e vegeto, ed anzi sembra che i lavori stiano procedendo nel migliore dei modi. "Parallelamente, continua lo sviluppo del nostro progetto Iron Man, guidato da Olivier Proulx (produttore esecutivo) e Ian Frazier (direttore creativo)", prosegue il post. "Quest'anno il team ha compiuto progressi eccellenti, raggiungendo un importante traguardo interno e ponendo solide basi per i lavori futuri. Iron Man è una priorità importante per Motive e siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto finora".

