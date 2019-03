Iron Man VR per Playstation VR annunciato alla Playstation State of Play

Sony ha aperto l'atteso evento live streaming Playstation State of Play di Lunedì 25 marzo con un annuncio interamente dedicato al mondo di Playstation VR e a Marvel Comics.

Sony ha infatti annunciato un progetto interamente inedito e piuttosto inatteso. Si tratta di Iron Man VR, atteso su Playstation VR. Ad ora non sono stati condivisi numerosi dettagli in merito a questo nuovo progetto per la realtà virtuale di Playstation 4 e Playstation 4 Pro, del quale è tuttavia disponibile un primo Trailer, disponibile, come sempre, in apertura a questa news: Buona Visione!



Non è ad ora nota una data di pubblicazione precisa, ma Sony ha fornito una finestra di lancio indicativa: Iron Man VR è infatti atteso per quest'anno, il particolare per l'estate 2019! Siete curiosi di saperne di più? Nessuna notizia invece per il tanto atteso Project Avengers di Square Enix e Crystal Dynamics, titolo che secondo alcuni rumor sarebbe indirizzato in realtà alle piattaforme Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett.