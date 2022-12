Isaac Clarke arriverà in Fortnite prima del lancio di Dead Space Remake, per un rumor

Con l’arrivo di Fortnite Capitolo 4, il Battle Royale di Epic Games è stato nuovamente stravolto con l’arrivo di una nuova mappa e personaggi popolari provenienti dal mondo videoludico, inclusi Geralt di The Witcher, il Doom Slayer, Hulk e Mr. Beast. Prevedibilmente, questo è solo l’inizio della prossima evoluzione del gioco.

Stando a quanto rivela il noto insider Tom Henderson tramite le pagine di Insider Gaming, Isaac Clarke sarà uno dei prossimi personaggi ad approdare nell’universo di Fortnite. Il leaker non ha rivelato molte informazioni al riguardo, e si è limitato a specificare che il noto protagonista di Dead Space arriverà nel Battle Royale fra diversi mesi, molto probabilmente come skin utilizzabile dai giocatori. La data di lancio di Isaac Clarke non è ancora nota ma - assicura Henderson - arriverà prima del lancio di Dead Space Remake in via di sviluppo presso gli studi di EA Motive.

Con l’arrivo del Capitolo 4, Fortnite ha accolto l’Unreal Engine 5.1 e tutti i suoi benefici tecnici e grafici, conferendo al battle royale un comparto grafico next-gen. Nel frattempo, i fan stanno continuando a discutere riguardo ad una possibile modalità in prima persona di Fortnite, forse nascosta all’interno di un recente trailer del gioco.