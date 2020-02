Al via le iscrizioni per la closed beta di Blue Protocol

Stiamo finalmente per dare un'occhiata più da vicino a Blue Protocol, l'atteso RPG multiplayer online per PC di Bandai Namco. Beh, forse non proprio personalmente, dato che il publisher ha annunciato l'inizio delle iscrizioni per la closed beta, che però sarà disponibile solo in Giappone.

Però arriveranno di sicuro report e nuove informazioni che, chi stesse attendendo il gioco, potrà leggere naturalmente sulle nostre pagine. La closed beta avrà luogo nel mese di Marzo e durerà quattro giorni, mentre per iscriversi al programma c'è tempo fino al 2 Marzo, salvo esaurimento dei posti.

È infatti prevista la partecipazione di 50.000 utenti, ed i posti saranno riempiti in fretta, dato che gli iscritti alla beta potranno invitare un amico. Nel frattempo però Bandai Namco ha lanciato il sito ufficiale del gioco, dove sono stati diffusi dei mini-video su alcuni tipi di personaggi disponibili.

L'Aegis Fighter è il classico lottatore con spada e scudo, abile sia in difesa che in attacco; il Twin Striker è un agile guerriero che utilizza appunto le doppie lame; il Blast Archer è l'arciero, letale soprattutto a distanza; lo Spell Caster è il mago, che utilizza per i suoi incantesimi i vari elementi naturali.

Blue Protocol potrebbe essere doppiato anche in inglese: maggiori novità sono attese nello streaming dedicato a Blue Protocol in programma domani, 13 Febbraio.