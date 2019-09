L'ISFE difende Steam: ingiusta e nociva la rivendita dei giochi digitali

Come vi abbiamo riportato su queste pagine pochi giorni fa, l'UFC-Que Choisir, associazione dei consumatori francesi, ha accusato - vincendo peraltro la causa protratta in tribunale - Steam di non permettere ai suoi utenti di rivendere i videgiochi che acquistano digitalmente sul noto marketplace dedicato al gaming su PC.

Nel mentre l'UFC-Que Choisir vorrebbe dunque che Steam vendesse a tutti gli effetti le licenze d'uso ai suoi clienti, l'Interactive Software Federation of Europe (ISFE) si dichiara totalmente sfavorevole a questo possibile scenario che scatenerebbe certamente una rivoluzione per tutta l'industria del gaming, sempre più basata sulle vendite digitali.

"La legge francese è in netta contraddizione con le leggi stabilite europee che riconoscono la necessità di proteggere i download digitali dal pericolo di replica permesso da Internet. Lontana dal supportare i giocatori, queste legge, se verrà approvata, influenzerà drammaticamente e negativamente gli investimenti in ambito creativo, nella produzione e pubblicazione di, non solo giochi, ma dell'intero contenuto dell'intrattenimento digitale in Europa. Se i creatori europei non possono difendere i propri investimenti e le loro proprietà intellettuali, l'impatto sarà disastroso sia per l'industria che per i giocatori".

La questione, al momento, rimane irrisolta, con Valve che ha prontamente deciso fatto appello dopo aver ricevuto la condanna dalla Corte Regionale di Parigi. Steam, nel frattempo, non riceverà alcun tipo di modifica fintanto che non si otterrà una risposta definitiva al riguardo.