Islands of Insight: il puzzle adventure a tema mitologico si presenta in video

La vetrina mediatica del PC Gaming Show 2023 fa da sfondo all'annuncio ufficiale di Islands of Insight, il nuovo puzzle adventure di Lunarch e Behaviour Interactive che pesca a piene mani dai capolavori del genere e dalla mitologia greca.

Ambientata tra le isole fluttuanti del Pantheon di un pacifico regno fantasy, la nuova avventura rompicapo di Lunarch ci immerge in un'esperienza narrativa piena di enigmi da risolvere e di misteri da scoprire.

Nel filmato che mostra le prinissime scene di gioco di Islands of Insight, gli sviluppatori descrivono il gameplay sottolineandone la profondità e la grande accessibilità, con rompicapo stimolanti sia per i neofiti del genere che per i fan di lungo corso di questa particolare tipologia di avventure. L'esplorazione libera delle isole fluttuanti segue una progressione metroidvania, con nuove aree da sbloccare solo accedendo a determinate abilità ottenute nel corso della campagna principale e dopo aver risolto i rompicapo più importanti.

La commercializzazione di Islands of Insight è prevista nella seconda metà del 2023 in esclusiva su PC. A chi ci segue, ricordiamo che nel corso del PC Gaming Show è stato mostrato anche un nuovo video di Path of Exiles 2, l'action ruolistico free-to-play che sfida Diablo 4.