L'isola di Animal Crossing New Horizons ricreata nello splendido stand del PAX East 2020

Nonostante le tante defezioni causate dalla paura per il Coronavirus, nel corso del PAX East 2020 i rappresentanti di Nintendo hanno deciso di intrattenere gli spettatori della kermesse videoludica di Boston allestendo uno splendido stand dedicato alle ambientazioni e ai personaggi di Animal Crossing New Horizons.

Lo stand creato dalla casa di Kyoto ricrea gli scenari paradisiaci che il nostro Villager potrà esplorare una volta acquistato il Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. e presenta delle postazioni dove poter provare in anteprima l'attesissimo life simulator.

Per chi non ha potuto recarsi a Boston per partecipare al PAX East 2020, i curatori del canale YouTube di Nintendo hanno confezionato una squisita video panoramica sulle diverse attrazioni dello stand, con annessi degli spezzoni di gameplay provenienti dall'ultimo Direct interamente dedicato al kolossal sandbox sviluppato dal team diretto da Aya Kyogoku.

L'uscita di Animal Crossing New Horizons è prevista per il 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch. Sempre per il 20 marzo è atteso il lancio di DOOM Eternal su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, una coincidenza che è stata celebrata dalla community con dei bizzarri crossover fan made tra DOOM e Animal Crossing che hanno visto per protagonisti la dolce Isabelle e lo spietato Doom Slayer.