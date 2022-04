L'Isola di Fuoco - La Maledizione di Vul-Kar ora è scontato su Amazon

Se avete vissuto gli anni '80 e '90 non potete non riconoscere questo famosissimo gioco in scatola: L'Isola di Fuoco! Nel 2019 è stato riproposto in una nuova e moderna versione denominata L’Isola di Fuoco - La Maledizione di Vul-Kar, ora in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: scopriamo assieme il gioco ed il prezzo.

I bambini di oggi così come quelli di allora non possono rimanere indifferenti di fronte ad un gioco con una plancia così grande e tridimensionale, un’isola piena di insidie e ad un temibile vulcano che protegge una preziosa pietra, un’emozionante avventura in puro stile Indiana Jones.

Le regole rispetto al gioco originale sono state completamente rivoluzionate, per raggiungere la vittoria bisognerà compiere ora diverse azioni, sarà quindi possibile trarre vantaggio dalle carte e attivare le trappole che il percorso nasconde. All'interno della confezione troveremo quindi un'isola gigante composta da 3 piattaforme di plastica, la testa di Vul-Kar, 4 miniature giocatore, una scala, 2 ponti, 7 alberi, un cristallo Cuore di Vul-Kar, un dado, 30 carte azione, 12 carte souvenir, 12 carte fotografia, 4 carte di consultazione, 37 segnalini tesoro, un contenitore di tesori Fauci, un Elicottero, un indicatore del Cataclisma, 7 biglie tizzone, 5 biglie palla di fuoco, 2 pannelli in cartoncino ed il regolamento, un contenuto assolutamente ricchissimo.

Può essere giocato da un minimo di 2 ad un massimo di 4 giocatori, ogni partita durerà circa 60 minuti, il gioco è adatto a partire dai 7 anni di età, l'edizione in offerta su Amazon è ovviamente completamente in lingua italiana.