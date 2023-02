Isola delle Rose sul palco di Sanremo: PlayStation ironizza sull'esibizione di Blanco

La sfuriata di Blanco a Sanremo 2023 ha inaugurato in grande stile la stagione del chiacchiericcio sanremese, che ha visto il cantante protagonista di un bizzarro episodio sul palco dell'Ariston.

Ospite al Festival con il nuovo brano Isola delle Rose, l'artista avrebbe dovuto esibirsi all'interno di una scenografia floreale, circondato - per l'appunto - da composizioni di rose rosse. Utilizziamo il condizionale, dato che un problema tecnico ha causato una deviazione dai programmi originari. Nel pieno rispetto della tradizione dell'imprevisto della diretta, Blanco ha infatti iniziato la sua performance, per poi segnalare quasi immediatamente un problema con l'audio in cuffia.

Nonostante diversi richiami ai tecnici del Festival e al suo team, il cantante continuava a non udire la propria voce. Frustrato dalla situazione, Blanco ha infine deciso di lasciar perdere la musica, e di dedicarsi invece alla distruzione delle composizioni floreali allestite sul palco dell'Ariston. Uno sfogo che - a sorpresa - si è tramutato nel protagonista di un messaggio ironico pubblicato dai canali social di PlayStation Italia.



Nel cinguettio che trovate in calce a questa news, la sezione nostrana del team PlayStation ha infatti commentato con divertimento la prima serata del Festival di Sanremo 2023, con una battuta che ha chiamato in causa anche "Michelangelo", il noto produttore del giovane Blanco, spesso espressamente citato nei brani del cantante.