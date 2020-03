Niente 'isole multiple' in Animal Crossing New Horizons? Parte il review bombing

L'assenza di una funzione che consenta di gestire il salvataggio di più isole sulla medesima console in Animal Crossing New Horizons sembra essere alla base del review bombing scatenato sul kolossal sandbox per Nintendo Switch da parte di una fetta (seppur marginale) dell'utenza di Metacritic.

Delle 781 recensioni utente registrate dalla community di Metacritic sulla pagina dedicata a New Horizons, infatti, ben 267 sono quelle che presentano un voto negativo che oscilla tra lo 0 e il 5 su 10, con critiche più o meno accese per la scelta compiuta da Nintendo di limitare ad una singola isola il numero massimo di ambientazioni digitali ammesse su ogni console.

Tra i commenti che accompagnano questo review bombing, troviamo anche diversi messaggi di appassionati che si chiedono perchè la casa di Kyoto non abbia voluto estendere le funzionalità multiplayer cooperative del gioco sapendo di non poter garantire l'accesso a slot di salvataggio aggiuntivi per le isole esplorabili sulla stessa Switch da più utenti, ad esempio i membri di una famiglia.

La criticità evidenziata da chi sta partecipando a questo review bombing è già stata al centro di un accesso dibattito tra gli appassionati di Animal Crossing, tanto da indurre gli sviluppatori a offrire dei chiarimenti sul multiplayer e sulle isole accessibili in New Horizons nelle settimane che hanno preceduto il lancio del sim life di Nintendo. Fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo: nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Animal Crossing New Horizons.