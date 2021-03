Isonzo: gli autori di Verdun svelano il nuovo sparatutto sulla Grande Guerra

Forti del successo di Tannenberg, le alte sfere di M2H e gli sviluppatori di Blackmill Games annunciano ufficialmente Isonzo, un nuovo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale che rientrerà nel medesimo filone di esperienze belliche inaugurato nel 2015 con l'FPS realistico Verdun.

L'ultima fatica digitale di Blackmill e M2H trarrà ispirazione dalle battaglie dell'Isonzo che furono combattute dal 1915 al '17 lungo la frontiera orientale italo-austriaca, nei pressi dell'omonimo fiume.

Nelle intenzioni dei suoi autori, Isonzo nasce per "elevare la serie di giochi sulla Prima Guerra Mondiale, sia in senso figurato che letterale". Nella nuova modalità di gioco Offensiva, infatti, dovremo guidare la carica delle due fazioni avverse attraverso gli splendidi paesaggi montani dell'Italia.



Come per Verdun e Tannenberg, anche per questa nuova esperienza sparatutto i ragazzi di Blackmill hanno dedicato buona parte del loro lavoro alla ricerca storica delle divise, delle armi e dei fatti che hanno contraddistinto quei tumultuosi anni. Le diverse missioni di cui si comporrà il titolo vedranno così gli utenti impegnati ad assaltare fortificazioni di montagna, combattere tra le rovine delle città colpite dall'artiglieria e affrontare sfide multiplayer all'insegna del realismo e dell'autenticità storica, con una profonda stratificazione delle armi e degli equipaggiamenti di ciascuna classe di soldato.

Il lancio di WWI Isonzo: Italian Front è previsto nel 2021 su PC (Steam), PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata per le nuove console di Sony e Microsoft.