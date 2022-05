Isonzo: la Grande Guerra sul fronte italiano nella clip sul taglio del filo spinato

Lo sparatutto sulla Grande Guerra Isonzo si rivede nella nuova clip condivisa dai ragazzi di Blackmill Games per descrivere una delle tante attività ingame da svolgere nel loro FPS ad ambientazione bellica, ovvero il taglio del filo spinato per attraversare le trincee scavate dai nemici.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Isonzo ricrea le battaglie combattute dal 195 al '17 lungo la frontiera orientale italo-austriaca, nei pressimi dell'omonimo fiume. Gli sviluppatori descrivono il titolo come "un progetto che punta a elevare l'esperienza ludica dei giochi sulla Prima Guerra Mondiale, sia in senso figurato che letterale".

Tra le modalità accessibili agli appassionati di FPS in stile Tannenberg e Verdun troviamo ad esempio Offensiva, dove dovremo guidare la carica di due fazioni attraverso gli splendidi (ma al tempo martoriati) paesaggi alpini dell'Italia.

Come nel precedente Tannenberg, anche in questo caso il team di Blackmill ha condotto delle ricerche storiche su divise, armi ed eventi che hanno caratterizzato quei tumultuosi anni di conflitto, cercando così di trasporre a schermo un'esperienza quanto più veritiera e "autentica". Prima di lasciarvi alla nuova clip, vi ricordiamo che la commercializzazione di Isonzo è prevista indicativamente per questa estate su PC: lo sparatutto di Blackmill arriverà anche su console, presumibilmente nel corso del 2022 su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.