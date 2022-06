Isonzo su PC, PlayStation e Xbox: l'FPS simulativo sulla Grande Guerra ha una data

Le fucine digitali di Blackmill Games pubblicano un nuovo video sulla Grande Guerra di Isonzo che mostra delle scene di gameplay inedite accompagnate dall'annuncio della data di lancio ufficiale su PC e console della famiglia PlayStation e Xbox.

L'ambizioso progetto di Isonzo trae spunto dalle omonime battaglie combattute lungo la frontiera orientale italo-austriaca tra il 1915 e il 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Il titolo edito da M2H, propro come accaduto con Verdun e Tannenberg, proporrà un'esperienza sparatutto ricostruita partendo da una scrupolosa ricerca storica su divise, armi ed eventi che hanno caratterizzato quei tumultuosi anni.

Chi vorrà guidare la carica delle due fazioni attraverso gli splendidi paesaggi montani dell'Italia dovrà svolgere diverse missioni, dagli assalti alle fortificazioni ai combattimenti tra le rovine delle città colpite dall'artiglieria. Oltre alle attività singleplayer come la modalità Offensiva, verrà dato ampio spazio alle sfide multiplayer, anch'esse strutturate per aderire all'autenticità storica e al realismo che tratteggia ogni aspetto dell'opera firmata Blackmill, specie per quanto concerne la fedeltà degli equipaggiamenti e delle armi in dotazione ai soldati di ogni classe e grado.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi informiamo che Isonzo sarà disponibile dal 13 settembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.