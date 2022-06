Isonzo, il nuovo video ci porta sulle Dolomiti: le montagne nella Grande Guerra dell'FPS

All'annuncio ufficiale di Isonzo, hanno fatto seguito frequenti aggiornamenti sullo stato dei lavori da parte del team di sviluppo di Blackmill Games, già autore di Verdun.

L'ultimo di questi, in particolare, conduce i videogiocatori alla scoperta di una delle ambientazioni dello sparatutto. Tra le diverse mappe dello shooter ambientato nel corso della Prima Guerra Mondiale, il pubblico troverà rappresentate anche le montagne delle Dolomiti, protagonista di un video dedicato. Disponibile in apertura a questa news, il filmato offre una suggestiva panoramica dell'area, che ha rivestito un ruolo di rilievo per l'Italia nel corso della Grande Guerra.



Il nuovo video di WWI Isonzo: Italian Front non include scene di gameplay, ma consente di farsi una prima idea di quella che sarà la struttura delle mappe della produzione, che mira ad offrire una rappresentazione credibile di quella che è stata la realtà della Prima Guerra Mondiale sul fronte italiano. Dalle Dolomiti alle rive del fiume Isonzo, i giocatori potranno così scoprire in-game alcuni dei momenti chiave della storia del Novecento.

In chiusura, ricordiamo che l'ultimo gameplay trailer di Isonzo ha inoltre svelato la data di uscita ufficiale dello sparatutto, in programma per il prossimo 17 settembre 2022, su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.