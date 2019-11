IT arriverà in Mortal Kombat 11? Ed Boon stuzzica i videogiocatori!

Il roster di lottatori di Mortal Kombat 11 è destinato ad ampliarsi nel corso dei prossimi mesi, grazie all'introduzione dei personaggi inclusi nel Mortal Kombat Pack.

Dopo la recente pubblicazione del DLC dedicato a Terminator, il team di NetherRealm offrirà ai giocatori la possibilità di utilizzare nel picchiaduro altri combattenti. Nel corso del mese di novembre, arriverà infatti Sindel, seguito da Joker e Spawn, rispettivamente attesi per il gennaio ed il marzo 2020. Tra i lottatori DLC non figura invece attualmente Pennywise, personaggio nato dalla fantasia di Stephen King.



Sull'eventualità di introdurre IT in Mortal Kombat 11, tuttavia, Ed Boon ha recentemente pubblicato un bizzarro Tweet, che vi riportiamo in calce. Al suo interno, il padre della serie di picchiaduro riporta un'immagine in cui il Joker di Joaquin Phoenix, ai piedi dell'ormai iconica scalinata presente nel film di Todd Phillips, offre delle indicazioni stradali proprio a Pennywise: "Cammina lungo questa strada, svolta a destra in Mortal Kombat e proponi una candidatura. Sono certo che ti prenderanno". Il messaggio si chiude tuttavia con l'hashtag "#PennywiseNotConfirmedJustHavingFun", con cui Ed Boon sottolinea dunque di starsi semplicemente divertendo, senza offrire alcuna effettiva conferma su di una possibile futura introduzione di IT in Mortal Kombat 11!



In attesa di scoprire se NetherRealm ha effettivamente in mente qualche progetto per il personaggio di King, ricordiamo che la software house ha recentemente anticipato di avere in serbo una grande sorpresa per Mortal Kombat 11, prevista per il prossimo anno.