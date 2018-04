IT - Capitolo 2, Flashpoint e Armada tra le migliori news Cinema di ieri

Molte novità, ieri, nella sezione cinema, e meno legate ai cinecomic di quanto successo recentemente. Sono sbarcate online diverse curiosità o nuovo materiali su interessanti e attesi progetti come IT - Capitolo 2, Flashpoint o Avengers: Infinity War, con un nuovo e straordinario annuncio.

La foto dal set di IT - Capitolo 2!

Tra le hit ai botteghini mondiali dello scorso anno, grande interesse lo ha suscitato l'adattamento di IT firmato da Andy Muschietti, che con un budget di appena 35 milioni e un Rated-R sulle spalle ne ha incassati ben 700. Nel 2019 arriverà il secondo, attesissimo capitolo della colossale opera horror tratta dal romanzo di Stephen King, e il regista ha condiviso giusto ieri una foto dal set di IT - Capitolo 2 per stuzzicare i fan sull'imminente inizio delle riprese. Non vediamo l'ora di saperne di più!



Arriva al cinema Armada di Ernest Cline

Dopo il plebiscito di commenti positivi riservati al Ready Player One di Steven Spielberg, la Universal ha deciso di sviluppare adesso in via ufficiale l'adattamento del secondo romanzo di Ernest Clime, Armada, sicuramente meno amato del primo ma con un sua citazionismo efficiente e ben calibrato. Non c'è ancora nessun nome per la regia, anche se Cline scriverà probabilmente la sceneggiatura con Dan Mazeau, magari ancora in compagnia di Zack Penn. La storia? Alcuni Film e videogiochi della cultura pop esistevano solo per preparare il genere umano a un'invasione aliena.



Flashpoint cambia nome?

Sapevamo da tempo che il cinecomic stand-alone dedicato a The Flash e con protagonista Ezra Miller avrebbe adattato al cinema la famosa saga Flashpoint, ma ieri lo scooper Boris Kit avrebbe lasciato intendere che il titolo non sarà Flashpoint, "anche se adatterà proprio quella run". Lo ha annunciato rivelando il coinvolgimento in Armada dello sceneggiatore Dan Mazeau.



L'egida di James Gunn per i Guardiani in Infinity War

Mentre sappiamo che l'attesissimo Avengers: Infinity War è stato diretto da i fratelli Russo e scritto a quattro mani da Christopher Markus e Stephen McFeely, ieri durante l'Awesome Con è stato rivelato che James Gunn ha in realtà scritto i dialoghi dei suoi Guardiani della Galassia anche nel terzo capitolo del crossover Marvel. Il regista e sceneggiatore è stato sin dall'inizio accreditato come produttore esecutivo del film, ma questo particolare dei dialoghi era rimasto finora sconosciuto.

È come una padre che deve ancora far crescere e maturare i propri figli, indisposto a lasciarli andare.