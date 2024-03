It Takes Two a 16 milioni di copie, ma che fine ha fatto il prossimo gioco di Hazelight?

Nel febbraio del 2023 Hazelight Studios annunciava il traguardo delle 10 milioni di copie vendute da It Takes Two, confermandosi dunque un grandissimo successo per la compagnia. Ma l'avventura cooperativa eletta gioco dell'anno ai Game Awards 2021 non ha smesso di crescere raggiungendo altri record ancora.

Attraverso una nuova comunicazione ufficiale l'azienda guidata da Josef Fares conferma che It Takes Two ha raggiunto la bellezza di 16 milioni di copie vendute in tutto il mondo, segnando così una crescita considerevole nel corso dell'ultimo anno, con ulteriori 6 milioni di copie piazzate rispetto al precedente aggiornamento. L'originale uscita del gioco è avvenuta su PC e console PlayStation e Xbox il 26 marzo 2021, mentre al novembre del 2022 risale lo sbarco di It Takes Two anche su Nintendo Switch, allargando così ancora di più il proprio pubblico ed il successo commerciale. It Takes Two continua ad attirare l'attenzione dei giocatori, pronti a vivere una delle avventure cooperative più avvincenti degli ultimi anni.

Nonostante i grandi consensi ricevuti, al momento tutto tace sul prossimo progetto del team di Fares: l'unica certezza è che il prossimo gioco di Hazelight sarà cooperativo, ormai un marchio di fabbrica della compagnia. Da allora però non ci sono stati più aggiornamenti sui piani della compagnia, ancora completamente misteriosi: resta ancora da capire quale sarà l'effettiva natura del futuro progetto, che chissà quando diverrà realtà.

Su Princess Peach: Showtime!-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - V è uno dei più venduti di oggi.