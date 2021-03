It Takes Two, Josef Fares è tornato: tutti i dettagli sul gioco multiplayer in video!

Dopo l'apprezzato A Way Out, il team di sviluppo guidato da Josef Fares torna a proporre un concept originale, basato sulla cooperazione tra giocatori.

Protagonisti di questo nuovo viaggio da vivere necessariamente in coppia sono Cody e May, marito e moglie la cui storia d'amore è ormai in grande crisi. Nel tentativo di destare i sentimenti di un tempo, i due finiranno per ritrovarsi trasformati in bambole, intrappolati in un mondo disseminato di enigmi e imprevisti da superare cooperando. It Takes Two si presenta come un gioco esclusivamente multplayer, le cui premesse sono decisamente promettenti. Dopo averlo provato, il nostro Alessandro Bruni vi racconta perché in video: trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato, vi ricordiamo che manca ormai davvero poco al debutto della nuova produzione firmata da Josef Fares e Hazelight. Parte del catalogo di nuove uscite del mese per PS4, Xbox One e PC, It Takes Two sarà disponibile su tutte le piattaforme supportate a partire dal prossimo 26 marzo 2021. Per l'occasione Electronic Arts offrirà al pubblico uno speciale Pass Amici incluso in ogni copia del gioco: con quest'ultimo sarà possibile invitare in maniera completamente gratuita un amico ad unirsi alla partita.