It Takes Two: annunciato il nuovo gioco di Joseph Fares all'EA Play Live

Come promesso, Josef Fares è intervenuto durante l'EA Play Live 2020 per annunciare il nuovo gioco di Hazelight Studios pubblicato sotto etichetta EA Originals. S'intitola It Takes Two ed è stato descritto come un action adventure cooperativo con elementi platform che "vi farà uscire fuori di testa".

La storia è incentrata su Rose, una bambina che per elaborare il dolore causato dalle liti dei suoi genitori crea due bambole, Wood e Clay, che un bel giorno prendono magicamente vita. I giocatori controlleranno questi due personaggi in livelli che, a detta di Fares, saranno fortemente influenzati dalle emozioni. Purtroppo il game designer non c'ha fornito informazioni più dettagliate, limitandosi a riferire che la storia e le meccaniche saranno fortemente interconnesse, e fissando la data d'uscita nel corso del 2021 su piattaforme non meglio precisate.

In cima a questa notizia potete vedere il suo intervento all'EA Play Live, durante il quale s'intravedo alcune delle ambientazioni di It Takes Two.