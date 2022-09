It Takes Two: il GOTY 2021 in arrivo su Switch? Lo suggerisce il leaker The Snitch

Dopo essersi già guadagnato una fetta di fan con la pubblicazione di A Way Out, il game director Josef Fares e gli sviluppatori di Hazelight hanno dato vita ad un vero successo mondiale con It Takes Two, titolo peraltro capace di aggiudicarsi il premio di Game of the Year all'ultima edizione dei The Game Awards.

Con oltre 7 milioni di copie vendute stando agli ultimi dati diffusi a luglio di quest'anno, It Takes Two potrebbe allargare ulteriormente il suo bacino di utenza grazie ad una versione per Nintendo Switch.

A suggerire la nuova edizione della peculiare avventura cooperativa confezionata da Electronic Arts e Hazelight Studios è stato ancora una volta The Snitch, insider che ha all'attivo il 100% di pronostici corretti e che, per questo motivo, riteniamo piuttosto affidabile. Il post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia fa chiaramente riferimento all'ultima fatica dell'istrionico Josef Fares, ed un annuncio in merito alla versione Switch di It Take Two potrebbe quindi arrivare molto presto. Vi piacerebbe provare il Game of the Year 2021 sull'ibrida della grande N?

In attesa di eventuali novità da parte di Electronic Arts e Nintendo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di It Takes Two per scoprire i motivo per cui il gioco di Josef Fares è riuscito a conquistare così tanti videogiocatori in tutto il mondo.