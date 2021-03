It Takes Two: come giocare in coop split screen, come funziona il Pass Amici?

It Takes Two è il nuovo titolo di Hazelight Studios, pubblicato da EA e diretto dalla brillante mente di Josef Fares, già autore di giochi che hanno fatto da pietra miliare sul percorso evolutivo dei cooperativi, come A Way Out e Brothers A Tale of Two Sons.

Con l'uscita di It Takes Two, già un successone su Metacritic, tutti gli amanti del gameplay cooperativo avranno di che divertirsi: tra puzzle da risolvere, minigiochi, boss da sconfiggere e livelli da superare insieme, avere due controller è praticamente obbligatorio per godersi appieno questo piccolo capolavoro firmato Hazelight.

Tutta l'esperienza nel realizzare giochi cooperativi maturata da Josef Fares viene qui messa a frutto, ed ecco perché abbiamo pensato di spiegarvi brevemente come fare per giocare in modalità split-screen, come usare il pass amici e come giocare online, tutti validi metodi da conoscere se volete fare piena esperienza di questo titolo.

Split-screen

Per giocare dividendo lo schermo con qualcuno, scegliete al menu principale "Gioca in Locale". In questo modo potrete cominciare la vostra avventura con un amico, giocando con due controller collegati entrambi alla console. La soluzione migliore se vi trovate comodamente seduti su un divano e avete uno schermo abbastanza grande!

Co-op online

Giocare online insieme a un altro possessore del gioco è altrettanto semplice. Basta selezionare "Gioca Online", sempre dal menu principale, e scegliere un amico dalla lista amici; a quel punto non resterà altro da fare che accettare la richiesta e cominciare la partita.

Usare il Pass Amici

Un aspetto molto interessante di It Takes Two è la possibilità di giocare anche con chi non ha una copia del gioco: grazie al Pass Amici, potrete condividere la vostra copia con uno dei vostri amici! Per quanto riguarda il matchmaking, non esiste e non è possibile giocare con gli sconosciuti ma soltanto con un vostro contatto.

Le modalità co-op sono cross-gen e cross-play?

Per finire rispondiamo a un dubbio molto comune: potete giocare online con qualcuno che ha It Takes Two su una piattaforma diversa dalla vostra? E ancora, si può giocare da una PS5 con qualcuno che ha il gioco su PS4?

It Takes Two non è cross-play, ciò significa che non potete giocare con un amico che ha comprato una copia del gioco su una piattaforma diversa dalla vostra (esempio, PS5 e PC); ottime notizie invece per quanto riguarda il cross-gen: è possibile giocare dalla PS5 insieme a un amico che ha la PS4, e viceversa!

Adesso sapete come giocare in due a questa fantastica avventura co-op! Ecco anche la nostra recensione di It Takes Two.