It Takes Two: come sconfiggere il primo boss Aspirapolvere

Durante l’avventura in It Takes Two, il nuovo gioco cooperativo di Josef Fares, vi ritroverete a dover fare i conti con una serie di boss e nemici che cercheranno di sbarrarvi la strada rendendovi la vita difficile, a differenza di quanto accadeva invece in A Way Out, titolo dalla struttura cooperativa molto simile ma meno dedito ai combattimenti.

Prima di proseguire all'interno della nostra guida, vi ricordiamo che i prossimi paragrafi conterranno alcuni grossi spoiler sul gioco. Nel caso in cui non vogliate anticiparvi nulla sul titolo vi consigliamo di non addentrarvi ulteriormente con la lettura.

Il primo boss che i due personaggi di pezza in miniatura si ritrovano a dover affrontare è l’Aspirapolvere, un avversario piuttosto semplice da gestire e sconfiggere, estremamente adatto quindi ad essere incontrato durante le prime fasi di gioco. L'Aspirapolvere possiede due tipologie differenti di attacchi con cui cercherà di colpirvi durante tutta la durata della boss fight. Il primo è un attacco diretto verso il terreno, il quale darà origine ad una serie di onde d'urto che dovrete schivate saltando con il giusto tempismo. Il secondo attacco del vostro avversario creerà invece alcune zone ricoperte da campi minati, che andranno evitati a tutti i costi per non subire ingenti quantità di danni. In generale, l'intero pattern di attacco dell'Aspirapolvere è estremamente facile da leggere ed evitare, grazie al fatto che sono piuttosto lenti e prevedibili, e non dovreste quindi riscontrare particolari problemi o difficoltà nel giocare sulla difensiva in questa prima parte dello scontro.

Una volta schivati alcuni attacchi del nemico, questo inizierà a sparare una serie di cilindri esplosivi verso di voi, e una struttura a due livelli con un tubo collegato ad ogni livello comparirà in fondo all'arena. A questo punto potrete finalmente passare alla fase offensiva dello scontro: per farlo, entrambi i giocatori dovranno imbracciare una delle due estremità del tubo comparso insieme alla struttura premendo il tasto Triangolo su PlayStation o Y su Xbox (per la lista dei controlli di It Takes Two vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata). Durante questa fase, il giocatore che si trova al livello inferiore dovrà controllare la propria estremità del tubo per aspirare e raccogliere i cilindri esplosivi sparati dal boss, mentre il giocatore al livello superiore dovrà indirizzare la propria estremità per far sì che i cilindri esplosivi aspirati dal compagno colpiscano il nemico. Grazie a questa tattica riuscirete a infliggere velocemente molti danni al vostro avversario, e dopo poco tempo riuscirete a portare a termine con successo questa prima boss fight del gioco

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco vi rimandiamo come al solito alla nostra recensione di It Takes Two, disponibile anche in formato video. Vi ricordiamo inoltre che il gioco può essere giocato solamente in modalità cooperativa (locale oppure online) ma anche nel secondo caso vi basterà acquistare una sola copia di it Takes Two per poter usufruire del prodotto insieme ad un amico.