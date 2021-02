It Takes Two: un concentrato di esperienze cooperative nel video gameplay

Gli studi Hazelight confezionano un nuovo video gameplay di It Takes Two che testimonia l'incredibile varietà di esperienze cooperative da vivere nel nuovo progetto diretto da Josef Fares e le ambizioni nutrite dalla software house svedese.

Presentato durante l'EA Play Live tenutosi a giugno 2020, il progetto di It Takes Two trae spunto dall'esperienza maturata dal papà di A Way Out nella realizzazione di titoli cooperativi e ne amplifica il concetto con un gameplay che farà della varietà la sua arma più affilata.

Nei panni dei due protagonisti Cody e May, gli utenti dovranno trovare il modo di aiutare i piccioncini a ritornare alla realtà portando a termine tutta una serie di incarichi nel corso di una vera e propria odissea digitale in un crescendo di emozioni tra sessioni platform, puzzle, action, sparatutto, racing e di altri generi.

Superando ogni livello sarà possibile padroneggiare nuove abilità: lo stesso Fares descrive questa esperienza come "una metaforica fusione di gameplay e trama che rivoluziona il concetto di narrazione interattiva". It Takes Two potrà essere giocato sia in cooperativa online che in locale a schermo condiviso: tramite il Pass Amici, chi acquista il titolo potrà invitare un amico per consentirgli di giocare in via del tutto gratuita scaricando la versione di prova (identica per contenuti alla versione a pagamento) tramite la medesima famiglia di piattaforme.

Come ribadito dal team di Fares con l'annuncio della fase Gold di It Takes Two, il nuovo titolo di Hazelight ed EA sarà disponibile dal 26 marzo su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.