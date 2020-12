It Takes Two, data di lancio da Josef Fares: secondo giocatore potrà unirsi gratis

Dopo aver dato vita ad A Way Out, Josef Fares torna ai The Game Awards 2020 per presentare la sua prossima produzione, firmata dal team di Hazelight Studios.

L'autore fa seguito all'annuncio di It Takes Two condiviso nel corso dell'estate, presentando un nuovo trailer del titolo edito da Electronic Arts. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre al pubblico la conferma della data di lancio del gioco e ricche informazioni su quella che sarà la struttura della produzione. It Takes Two è un platform concepito appositamente per essere vissuto esclusivamente in cooperativa online o in locale da due giocatori. In accordo con tale filosofia, EA mette a disposizione del pubblico un Pass Amici, grazie al quale sarà possibile invitare gratuitamente un secondo giocatore ad unirsi alla propria partita.

It Takes Two sarà disponibile a partire dal prossimo 26 marzo 2021, con supporto a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Origin e Steam). Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di It Takes Two, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.