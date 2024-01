Da It Takes Two a Diablo 4: 5 giochi PlayStation 5 con la co-op locale o lo split screen

Tra i tanti videogiochi per cui vale la pena avere una PlayStation 5 (e più in generale una console di ultima generazione) è possibile trovare numerose esperienze interattive che consentono agli appassionati di cimentarsi in sfide a schermo condiviso o di divertirsi in cooperativa locale.

Come suggerito dal successo incrollabile di Fortnite Battaglia Reale, dall'enorme seguito degli appassionati di picchiaduro (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Tekken 8?) e dall'oceanica platea di appassionati di simulatori sportivi come FIFA/EA Sports FC, la cooperativa locale era e continua ad essere un prerequisito fondamentale per molti utenti che guardano al catalogo di PS5 per ampliare la propria ludoteca.

Andiamo allora alla scoperta di alcune delle esperienze cooperative a schermo condiviso più importanti e rappresentative, dall'inferno interattivo di Sanctuarium alle lande di Pandora passando per il multiverso di minigiochi e folli attività dell'ultimo capolavoro di Josef Fares.

It Takes Two

Partiamo proprio da lui, il Re indiscusso dei platform-adventure cooperativi: lanciato nel 2021 da Electronic Arts e dagli studi Hazelight, It Takes Two ha conquistato il GOTY ai TGA 2021 e milioni di appassionati grazie alla sua poliedrica esperienza di gameplay e alla straordinaria visione creativa che ne caratterizza il comparto narrativo, grafico e ludico. La gemma interattiva di Josef Fares cala i giocatori nei panni di una coppia in procinto di divorziare che intraprende una folle avventura dopo essere stata costretta ad assumere le sembianze di due bambole. L'insolita terapia relazionale che ne consegue assume quindi i contorni di una vera e propria odissea piena di colpi di scena, con un'infinità di minigiochi e attività da svolgere per aiutare i due piccioncini a ritrovare l'amore perduto. Un titolo imprescindibile per gli amanti della cooperativa in locale, e non solo.

Diablo 4

L'ultimo action ruolistico dell'iconica serie di Blizzard Entertainment prende spunto dall'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti per darci modo di completare in cooperativa locale ogni tipo di attività offerta dalla campagna principale e dall'esperienza free roaming di Sanctuarium. Grazie alla rielaborazione di gran parte dell'interfaccia (soprattutto rispetto a Diablo 3) che coinvolge anche le altre console, la versione PlayStation 5 di Diablo 4 risulta essere perfettamente godibile a schermo condiviso. L'assuefacente sistema di progressione degli equipaggiamenti e l'evoluzione costante delle abilità, poi, fa il resto e contribuisce a dare ulteriore spessore all'esperienza cooperativa, basti pensare alle innovazioni apportate dalla casa di Irvine nella Stagione dei Costrutti di Diablo 4 con i companion robotici.

Rocket League

Alzi la mano chi, su PS4 prima e PlayStation 5 poi, non ha mai disputato una partita a Rocket League da solo o insieme ad amici, partner e famigliari. La partenza a razzo del battle-car racer di Psyonix con l'ingresso nel catalogo di PlayStation Plus ha certamente contribuito al successo di lancio di Rocket League, ma gran parte del merito va agli sviluppatori che hanno saputo cementare negli anni un gameplay tanto immediato quanto profondo, con tantissime tecniche da attuare per esprimere al meglio il proprio stile. Il punto di forza dell'esperienza di gioco offerta da Rocket League è certamente rappresentato dalle sue modalità a squadre, tutte accessibili sia in cooperativa online che in locale a schermo condiviso. Chi desidera lanciare il guanto di sfida ai giocatori più esperti può tentare la scalata alle classifiche globali delle Stagioni, mentre chi cerca il puro e semplice divertimento fine a se stesso ha l'imbarazzo della scelta, tra funamboliche modalità arcade con gadget esplosivi (letteralmente!) e attività simil-sportive ispirate al basket e all'hockey.

Borderlands 3

La serie sparatutto a mondo aperto di Gearbox Software è da sempre sinonimo di cooperativa a schermo condiviso su console, e lo stesso dicasi per l'ultimo capitolo 'canonico' dell'odissea pandoriana dei Cacciatori della Cripta (non ce ne voglia Tiny Tina con le sue folli avventure in salsa fantasy di Wonderlands). In Borderlands 3, ogni singola missione della campagna principale e attività secondarie incentrata sull'esplorazione delle ambientazioni open world può essere svolta in cooperativa locale a schermo condiviso, una modalità che oltretutto viene fortemente incentivata dagli sviluppatori grazie alla forte complementarità dei poteri, delle specializzazioni delle classi e delle abilità speciali da sbloccare.

Human Fall Flat

Il folle platform cooperativo di No Brakes Games e Curve Digital ha conquistato oltre 14 milioni di giocatori su Game Pass, facendo di Human Fall Flat un successo planetario grazie alla sua folle esperienza interattiva basata sulla fisica. I numerosi aggiornamenti gratuiti lanciati dal 2016 ad oggi dagli sviluppatori di Human Fall Flat hanno contribuito ad ampliare sensibilmente il perimetro ludico e contenutistico di un titolo che, se giocato in cooperativa a schermo condiviso, riesce a immergere gli utenti in un'esperienza semplicemente indimenticabile con ore ed ore di esilaranti spintoni, salti pirotecnici e buffi balletti da compiere muovendo indipendentemente ogni arto del proprio paffuto alter-ego.