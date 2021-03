It Takes Two: sempre più esperienze cooperative nel video 'Insieme è meglio'

Dopo aver primi 22 minuti di It Takes Two, gli studi Hazelight ci ricordano che "giocare insieme è meglio" nel nuovo video della loro avventura che, a giudicare da quanto promesso da Josef Fares, punta a ridefinire i canoni dei titoli cooperativi.

L'ultimo filmato datoci in pasto dalla software house diretta da Fares ci rituffa nelle colorate atmosfere del micromondo da esplorare nei panni di Cody e May, o meglio, delle bambole animate che ne faranno le veci per aiutarli a ritrovare l'amore perduto.

L'incantesimo lanciato involontariamente dalla figlia catapulterà i due protagonisti in una dimensione piena di sfide da affrontare e superare soltanto in cooperativa, un concetto che il team di Hazelight riprende dall'esperienza precedente di A Way Out e la amplifica a dismisura con una pletora di attività e minigiochi a schermo condiviso.

Il ricco caleidoscopio di esperienze da vivere andrà quindi abbracciare sessioni puzzle, action, racing, platform e di molti altri generi, con abilità da padroneggiare collaborando a stretto contatto con il secondo personaggio: a tal fine, Hazelight invita gli acquirenti del titolo a servirsi del Pass Amici per invitare un amico e consentirgli di giocare gratis.

L'uscita della nuova avventura di EA e degli studi Hazelight è prevista per il sempre più prossimo 26 marzo su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata per le console next gen di Sony e Microsoft. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su It Takes Two e la sua co-op esplosiva.