It Takes Two, film in sviluppo per Amazon: The Rock potrebbe essere tra i protagonisti

Stando a quanto riferito da Variety, Amazon e Seven Bucks Productions sarebbero appena saliti a bordo dell'adattamento cinematografico basato su It Takes Two, gioco di Hazelight Studios che lo scorso anno ha trionfato ai Game Awards portandosi a casa la statuetta più ambita, quella del GOTY.

Il film di It Takes Two è stato annunciato lo scorso mese di gennaio, quando Josef Fares, ben conscio delle potenzialità cinematografiche della propria opera, ha fatto sapere di aver stretto un accordo con la compagnia di produzione dj2 Productions. Oggi apprendiamo che il progetto ha attirato anche le attenzioni di Amazon Studios, gigante che non ha bisogno di presentazioni, e Seven Bucks Productions, compagnia fondata da Dwayne "The Rock" Johnson e Dani Garcia.

Stando alle fonti, oltre ai panni di produttore The Rock potrebbe vestire anche quelli di attore, sebbene al momento non ci siano ancora informazioni ufficiali. Il film racconterà di May e Cody, una coppia in crisi che si ritrova improvvisamente catapultata nei corpi delle due bambole che Rose, la loro figlia, ha realizzato a loro immagine e somiglianza. Intraprenderanno così un fantastico viaggio alla ricerca dell'amore che li legava e di un modo per ritornare nei loro veri corpi. In attesa di scoprire maggiori informazioni sul film, vi invitiamo a leggere la recensione di It Takes Two.