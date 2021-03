It Takes Two sarà folle come me e il mio team, parola di Josef Fares

Abbiamo intervistato l'autore di It Takes Two Josef Fares in vista del lancio del nuovo gioco EA Originals e in questa occasione il creatore di Brothers A Tale of Two Sons e A Way Out ha sottolineato che il suo nuovo progetto sarà assolutamente folle.

Il nostro Marco Mottura mette in risalto l'estrema varietà del gioco e delle situazioni proposte, chiedendo a Fares se l'idea alla base sia sempre stata "così folle e orgogliosamente varia?"

La risposta non si fa attendere: "Folle? Certo che è folle, tutto è sempre folle in Hazelight. Voglio dire, guardami: io sono un matto, quindi siamo uno studio di matti. Il concept in origine era leggermente diverso, ma piano piano siamo arrivati a ciò che si vede oggi: ci vuole sempre un po' per finalizzare la visione di gioco che uno può anche avere chiaramente in testa, e in questo caso entro un paio di mesi abbiamo capito che tipo di gioco fare e dove portare il tutto. Da lì in poi è stata solo questione di far diventare il tutto appunto più folle, un viaggio davvero incredibile. Te lo assicuro, quando lo giocherai capirai cosa intendo, succedono così tante cose in questo gioco... è davvero la follia al potere."

It Takes Two sarà folle, come ribadito dal suo creatore, non ci resta che attendere il 26 marzo per scoprirlo, quando il titolo arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.