It Takes Two senza freni: raggiunta quota 7 milioni di copie vendute

Il buon Josef Fares e i talentuosi ragazzi di Hazelight Studios continuano a levarsi delle belle soddisfazioni. Questo pomeriggio hanno fatto sapere che la loro ultima opera, l'acclamatissimo It Takes Two, ha raggiungo quota 7 milioni di copie vendute

L'ultimo aggiornamento sui dati di vendita risaliva allo scorso febbraio e parlava di cinque milioni di unità vendute. Ciò significa che in appena cinque mesi It Takes Two ha piazzato altre due milioni di copie, davvero niente male per un gioco uscito da oltre un anno e che ha visto la spinta derivante dalla fruttuosa stagione dei premi esaurirsi da un bel po' di tempo. Il riconoscimento come Game of the Year 2021, ricordiamo, l'ha ottenuto ai Game Awards dello scorso dicembre. Gran parte del merito di quest'eccezionale performance, dunque, va probabilmente ricercato nell'ottimo passaparola.

Per chi non lo sapesse, It Takes Two è una meravigliosa favola moderna che narra di Cody e May, una coppia ai ferri corti che un incantesimo ha trasformato in bambole. Due giocatori sono chiamati ad accompagnarli in un viaggio attraverso un mondo ricco di imprevedibili bizzarrie e soluzioni di gameplay originali. Come il precedente lavoro di Hazelight, A Way Out, anche It Takes Two è giocabile esclusivamente in cooperativa.

Il raggiungimento del nuovo traguardo è stato celebrato con una fotografia ritraente Joseph Balderrama, l'attore che ha interpretato Cody, in compagnia di un altro dei bizzarri pesonaggi del gioco, l'elefantina Cutie. Potete ammirarla in calce a questa notizia.