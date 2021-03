It Takes Two: Geoff Keighley ha scoperto un divertente easter egg a tema The Game Awards

Josef Fares, la mente dietro il recente It Takes Two, è stato protagonista assoluto di un divertente momento nel corso dei The Game Awards 2017. A distanza di anni dall'accaduto, lo sviluppatore ha deciso di ricordare quell'evento con un easter egg.

A scoprire questo segreto di It Takes Two è stato proprio Geoff Keighley, presentatore dei The Game Awards che si trovava proprio al fianco di Josef Fares quando questo ha deciso di sottrargli il microfono e scagliarsi contro tutto e tutti urlando la celebre frase "F**ck the oscars". Sembrerebbe che, posizionandosi in un luogo specifico all'interno di una delle aree del gioco cooperativo, sia possibile ascoltare l'intervento di Fares alla cerimonia di premiazione di circa tre anni fa. Se siete curiosi di vedere l'easter egg, in calce alla notizia potete trovare il tweet pubblicato dallo stesso Geoff Keighley che mostra come attivare e ascoltare l'audio nascosto.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'ormai celebre sviluppatore ha inserito un easter egg di questo tipo anche in A Way Out. Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata alla nostra intervista a Josef Fares in merito ad It Takes Two, il suo ultimo progetto disponibile su PC e console da qualche giorno.