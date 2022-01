It Takes Two è il gioco con più GOTY del 2021: ecco la Top 10 completa

In occasione dell'edizione di quest'anno dello show condotto e organizzato da Geoff Keighley, It Takes Two ha vinto il titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2021.

Non si è trattato tuttavia dell'unico palco che ha voluto porgere omaggio all'ispirata avventura cooperativa firmata da Josef Fares. Stando ai calcoli realizzati dalla redazione di Forbes, infatti, It Takes Two risulta essere anche il gioco vincitore del maggior numero di GOTY per il 2021. Un risultato eccellente, che segna per la produzione il superamento di colossi videoludici del calibro di Forza Horizon 5, Halo: Infinite, Ratchet & Clank: Rift Apart o Resident Evil: Village.



Di seguito, trovate la Top 10 integrale condivisa dalla testata internazionale:

It Takes Two: 47 premi in totale (38 da parte della stampa, 9 da parte dei giocatori); Resident Evil: Village: 40 premi in totale (23 da parte della stampa, 17 da parte dei giocatori); Deathloop: 26 premi in totale (24 da parte della stampa, 2 da parte dei giocatori); Forza Horizon 5: 22 premi in totale (15 da parte della stampa, 7 da parte dei giocatori); Metroid Dread: 21 premi in totale (20 da parte della stampa, 1 da parte dei giocatori); Halo Infinite: 19 premi in totale (14 da parte della stampa, 5 da parte dei giocatori); Returnal: 15 premi in totale (14 da parte della stampa, 1 da parte dei giocatori); Ratchet and Clank: Rift Apart: 14 premi in totale (13da parte della stampa, 1 da parte dei giocatori); Psychonauts 2: 10 premi in totale, tutti da parte della stampa; Marvel’s Guardians of the Galaxy: 8 premi in totale;

In chiusura, vi ricordiamo che sono ancora aperte le votazioni per eleggere i giochi vincitori degli Everyeye Awards.