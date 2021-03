It Takes Two è il gioco con la valutazione più alta del 2021 su Metacritic

Con It Takes Two, l'istrionico Josef Fares ha messo a segno un nuovo centro, almeno a giudicare dai giudizi della critica. Il nuovo progetto dell'autore di A Way Out e Brothers A Tale of Two Sons è attualmente il gioco con la valutazione più alta dell'anno su Metacritic.

La versione PS5 spicca con un Metascore di 90/100 e occupa dunque la prima posizione della classifica, seguono It Takes Two per Xbox Series X/S e Super Mario 3D World + Bowser's Fury a completare il podio. Quarto posto per la versione PC del gioco di Josef Fares, a seguire troviamo The Nioh Collection, Hitman 3 per PC e Xbox Series X/S, It Takes Two per PS4, Nioh 2 Complete Edition e Monster Hunter Rise.

Indubbiamente un buon risultato per il gioco di Hazelight, che supera produzioni ben più blasonate come Monster Hunter Rise e Super Mario 3D World. La prima posizione di It Takes Two potrebbe essere messa in discussione dall'arrivo di blockbuster come Resident Evil Village, ad oggi però il dominio della classifica è saldamente nelle mani del gioco di Jofes Fares.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di It Takes Two, disponibile dal 26 marzo su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5.