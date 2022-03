It Takes Two GOTY 2021: Josef Fares ha ricevuto le statuette vinte ai Game Awards

Nonostante siano trascorsi già diversi mesi dalla cerimonia dei The Game Awards 2021 che ha fatto da sfondo al trionfo di It Takes Two come Game of the Year, Josef Fares riferisce sui social di aver ricevuto solo adesso le tre statuette vinte nel corso dello show organizzato da Geoff Keighley.

Nel suo ultimo messaggio condiviso sui social, il vulcanico boss degli studi Hazelight mostra infatti la sobria bacheca allestita per accogliere i tre premi dei TGA 2021 per It Takes Two ed esclama, senza nascondere la sua felicità per l'accaduto, che "alla fine sono arrivati nei nostri uffici!".

Oltre al già citato premio di Gioco dell'Anno, ricordiamo che il capolavoro cooperativo di Josef Fares ha saputo conquistare ai Game Awards tenutisi nel dicembre dello scorso anno anche le ambite statuette per il Miglior Videogioco Multiplayer e per il Miglior Videogioco per Famiglie, da qui la soddisfazione espressa dal massimo esponente degli studi Hazelight nell'accogliere, finalmente, i tre premi vinti durante la kermesse videoludica di Keighley.

Viene così scongiurato il pericolo di un secondo caso di scomparsa di trofei dei Game Awards come quello che ha interessato gli sviluppatori di Celeste e il GOTY 2018 ritrovato dopo quattro anni. Prima di lasciarvi ai commenti, e alla foto scattata da Fares per confermare l'arrivo nei suoi studi del terzetto di premi conquistato ai TGA 2021, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di It Takes, il folle kolossal co-op di Josef Fares.