It Takes Two: guida ai controlli per PC, PlayStation e Xbox

Il nuovo, particolarissimo titolo cooperativo di Josef Fares, designer già famoso per il videogioco A Way Out, dalla cui struttura la sua nuova opera trae ispirazione, è finalmente disponibile sul mercato, e può essere giocato da tutti gli utenti in possesso di una piattaforma PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One o Xbox Series X|S.

La prima cosa da fare per potersi approcciare nella maniera corretta ad un titolo di questo tipo, che basa molte delle proprie dinamiche sul tempismo richiesto ai due giocatori nell’eseguire determinate tipologie di azioni, è imparare a gestire il seppur semplice schema dei controlli del gioco, che una volta interiorizzato a dovere vi permetterà di migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco. Andiamo quindi a vedere la lista completa dei comandi, che variano a seconda che stiate utilizzando un controller PlayStation piuttosto che uno Xbox.

Controlli PlayStation

Muovi il personaggio - muovi la levetta sinistra

Corri - premi L3 mentre muovi il personaggio

Muovi la visuale - muovi la levetta destra

Salta - premi X

Cancella - premi Cerchio

Interagisci - premi Triangolo

Schiva - premi Quadrato

Afferra la corda - premi R1

Utilizza le abilità del personaggio - premi L2 o R2

Controlli Xbox

Muovi il personaggio - muovi la levetta sinistra

Corri - premi L mentre muovi il personaggio

Muovi la visuale - muovi la levetta destra

Salta - premi A

Cancella - premi B

Interagisci - premi Y

Schiva - premi X

Afferra la corda - premi RB

Utilizza le abilità del personaggio - premi LT o RT

Come potete vedere, lo schema complessivo dei controlli di It Take Two è piuttosto semplice e basilare: la vera difficoltà sta infatti nel padroneggiare questi comandi al meglio e con il giusto tempismo, per superare correttamente i diversi livelli del gioco insieme al vostro compagno di avventure.



