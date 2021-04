It Takes Two: 'I giochi singleplayer durano troppo', riflette Josef Fares

Con l'ottima accoglienza di It Takes Two, Josef Fares ha colto l'occasione offertagli da Inverse per riflettere sulla longevità dei moderni titoli singleplayer e sulla scarsa propensione degli utenti a rigiocare la stessa avventura, a prescindere dai contenuti da poter fruire nella cosiddetta "seconda run".

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di Inverse, l'eclettico autore di Brothers A Tale of Two Sons e A Way Out discute dell'approccio basato sulla longevità e sulla ripetizione di determinate meccaniche di gameplay adottato dagli sviluppatori di titoli singleplayer: "Credo che molti dei giochi singleplayer lì fuori durino un po' troppo. Anche le meccaniche su cui si basano sono abusate e ripetitive. Quindi sì, i giochi singleplayer di oggi sono davvero troppo lunghi".

Nel riflettere ulteriormente sulla natura dei moderni titoli a giocatore singolo, Fares affronta anche la questione delle aspettative nutrite dagli appassionati per uno dei fattori che il capo di Hazelight ritiene tra più "futili" per questo genere di esperienze interattive, ovvero la rigiocabilità: "È proprio strano vedere le persone accanirsi sulla rigiocabilità. Perchè c***o si parla sempre di rigiocabilità?! Sai davvero quante persone rigiocano effettivamente un titolo singleplayer? Non sono del tutto sicuro che sia vero, ma c'è chi crede che la percentuale di utenti che gioca a un titolo singleplayer senza poi finirlo sia superiore a quella di chi lo finisce e decide di rigiocarlo. Eppure, continuiamo a scervellarci su questioni come questa, che è solo una piccola parte dell'enorme equazione di un gioco singleplayer".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di It Takes Two e vi ricordiamo che l'ultima, spumeggiante esperienza cooperativa di Josef Fares è già disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.