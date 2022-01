It Takes Two: Josef Fares lavora all'adattamento per film e serie TV!

In base a un'importante anticipazione condivisa dai giornalisti di Variety, Electronic Arts e gli studi Hazelight diretti da Josef Fares si sarebbero accordati con dj2 Entertainment per l'adattamento del capolavoro cooperativo It Takes Two sul grande e piccolo schermo.

A darne conferma è lo stesso Josef Fares: il papà del gioco con più premi GOTY del 2021 spiega infatti che "creare il mondo e la storia di It Takes Two è stato molto divertente per me e il mio team. Dal momento che ha una narrativa forte con molti personaggi pazzi e un sacco di azione cooperativa folle, il potenziale è davvero enorme per un ottimo adattamento che possa essere proposto al cinema o in televisione".

Alle dichiarazioni di Josef Fares fanno eco le parole di Dmitri M. Johnson, CEO e fondatore di dj2: "Siamo onorati di collaborare con Josef, Oskar Wolontis e l'incredibile team degli studi Hazelight per l'adattamento di It Takes Two. Proprio come tutti gli appassionati di videogiochi, ci siamo innamorati perdutamente di Cody, May, Rose, di quel libro pazzo del Dr. Hakim e del fantasioso universo plasmato da Hazelight e non vediamo l'ora di riproporlo al pubblico sul grande e piccolo schermo".



