It Takes Two: Josef Fares svela il segreto del gameplay dai mille volti

Dopo aver finalmente ricevuto la statuetta del GOTY a It Takes Two ed aver fatto spazio in bacheca agli altri premi ottenuti ai BAFTA, Josef Fares si racconta ai microfoni di TheGamer per svelare il segreto del successo del suo ormai iconico platform cooperativo.

Il vulcanico boss degli studi Hazelight illustra così gli sforzi profusi dal suo team per erigere la poderosa e caleidoscopica impalcatura di gameplay del suo ultimo capolavoro: "La cosa più difficile da fare è stata capire l'effettiva durata di ciascuna meccanica di gameplay. Perché si può creare abbastanza velocemente il prototipo di una buona meccanica di gioco, diciamo in una o due settimane, ma per rifinirla serve davvero tanto tempo, però ne vale la pena".

Fares spiega inoltre come i suoi trascorsi nell'industria cinematografica lo abbiano aiutato a superare questo problema ed evitare che It Takes Two fosse piagato da un gameplay ripetitivo: "Penso che abbia avuto un certo ruolo il mio background cinematografico, perché quando guardi un film pretendi che succeda sempre qualcosa di diverso dalla scena precedente. Avete presente il combattimento in stile Street Fighter di It Takes Two? Ecco, ci abbiamo messo circa sei mesi per sviluppare quell'intera scena eppure nel gioco finisce col rubarti solo un paio di minuti. Ma l'idea era ottima, quindi perché non l'abbiamo riutilizzata? Beh, immaginate di guardare un film e di assistere a una scena fantastica. Non dovete mica sorbirti lo stesso genere di sequenza più volte nello stesso film, vi basta osservarla una volta".

Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di It Takes Two, la nuova follia coop di Josef Fares.