It Takes Two 'non sarà un gioco noioso': Josef Fares ci scommette 1.000 dollari!

Dalle colonne di GamingBolt, Josef Fares non ha discusso solo di Xbox Game Pass e giochi narrativi di Sony ma si è spinto a scommettere 1.000 dollari sulla bontà ludica e sulla ricchezza di contenuti di It Takes Two, il suo prossimo platform adventure votato alla cooperativa.

Nel corso della lunga chiacchierata avuta con la redazione di GB, il fondatore degli studi Hazelight ha discusso delle originali attività proposte dal suo nuovo progetto cooperativo spiegando al suo interlocutore che "posso garantirtelo, sono pronto a darti 1.000 dollari se all'uscita di It Takes Two qualcuno dirà con sincerità di essersi stancato mentre giocava. Ma è davvero impossibile che possa verificarsi una cosa del genere, perché ci sarà sempre qualcosa di nuovo dietro ogni angolo, sia per la storia da dover vivere che per ciò che si dovrà attraversare nel corso dell'avventura".

L'eclettico sviluppatore, sceneggiatore e regista svedese prosegue nel suo discorso affermando che "qualunque cosa accadrà nel mondo di It Takes Two, o qualsiasi incontro che farai, avverrà mentre giocherete e penso sia una cosa fantastica. Certo, dal punto di vista della produzione è difficile riuscirci e il mio team non è sempre contento della cosa, ma ormai si è abituato perchè amo questo genere di variazioni. Ovviamente ci vorrà del tempo per concretizzare questa visione ma ci stiamo giocando e già lo adoriamo, è esattamente il tipo di videogioco che volevamo fare".

Nel rimarcare il concetto, Fares specifica nell'intervista che "credo che i giochi narrativi possano diventare molto ripetitivi e che occorra evitare di trovare una meccanica per poi riciclarla ancora e ancora. È un approccio che non si adatta al genere di esperienze narrative a cui sono più affezionato. Quindi sì, It Takes Two sta crescendo con l'idea di dare ai giocatori l'opportunità di agire e interagire diversamente con lo scenario in ogni situazione che si presenta a schermo".

Per saperne di più su questo titolo, vi consigliamo di recuperare il nostro speciale su It Takes Two, il nuovo gioco del papà di A Way Out che uscirà su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S in un periodo non ancora annunciato.