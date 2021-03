It Takes Two ma non solo, più esperienze co-op: sono sottovalutate, per Josef Fares

Forte della valutazione Metacritic più alta del 2021 sino ad ora, It Takes Two è stato accolto con più che caloroso entusiasmo da parte della critica videolducia di tutto il mondo.

A dare i natali al titolo è stato il genio creativo di Josef Fares, già autore dell'apprezzato A Way Out. Come per il precedente titolo di Hazelight Studio, anche It Takes Two ha voluto proporre al pubblico un'esperienza esclusivamente cooperativa, da vivere in compagnia sia in locale sia online. Una possibilità rafforzata dalla scelta di EA di includere con il gioco anche un apposito Pass Amici, che consente di invitare gratuitamente un secondo giocatore ad unirsi alla propria partita.



Un modello che Josef Fares si augura possa trovare sempre più diffusione tra i creativi videoludici. "Quello che stiamo facendo ad Hazelight è unico - ha dichiarato l'autore in una recente intervista - Sono sinceramente sorpreso del fatto che non si vedano più giochi esclusivamente cooperativi, ed io adorerei vedere altre esperienze come It Takes Two. I giochi cooperativi sono sottovalutati da un punto di vista creativo, ma consentono di dar vita a grandi storie e ad esperienze con meccaniche straordinarie".



In attesa di scoprire se l'appello dell'autore libanese sarà colto o se gli appassionati del genere dovranno invece attendere la sua prossima creazione, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca intervista a Josef Fares, condotta dal nostro Marco Mottura.