It Takes Two: il nuovo gioco dell'autore di A Way Out è una bomba!

Dopo l'eccellente A Way Out, Josef Fares è tornato con un nuovo gioco multiplayer cooperativo che mette in scena una meravigliosa favola moderna, un concentrato di creatività che dà vita a un'esperienza unica.

It Takes Two è un colorato platform adventure che, analogamente al gioco che l'ha preceduto, può essere affrontato solo ed esclusivamente da due giocatori in cooperativa. Il suo tratto più sorprendente è senza dubbio la sua capacità di stupire ad ogni passaggio, instillando nel cuore dei videogiocatori un costante senso di meraviglia, reso possibile da una direzione creativa che trasuda passione da ogni poro.

Il gameplay è in continuo divenire: alla base troviamo meccaniche da action adventure con una forte componente platform, ma nel corso del viaggio di Cody e May, che può durare dalle 10 alle 12 ore, vengono somministrati con costanza una miriade di elementi ludici inediti, che si integrano magistralmente con quelli principali. Non a caso, alcuni dei momenti più stupefacenti della campagna sono accompagnati da cambiamenti repentini della giocabilità, perfettamente innestati nel quadro generale.

Ne saprete di più guardando la Video Recensione in 4K in apertura di notizia e leggendo la recensione di It Takes Two curata dal nostro Alessandro Bruni. Ne approfittiamo per ricordarvi che It Takes Two include il Pass Amici, grazie al quale gli acquirenti possono invitare un proprio amico ad unirsi alla partita online gratuitamente. Il gioco sarà disponibile da venerdì 26 marzo su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.