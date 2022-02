It Takes Two, oggi si celebra il Two's Day: il GOTY è scontato fino al 60%

Oggi 2 febbraio 2022 Electronic Arts e Hazelight Studios, creatori del videogioco vincitore del premio Game of the Year 2021 It Takes Two, celebrano ufficialmente il Two's Day e invitano tutte le coppie a unirsi alla festa!

It Takes Two è un gioco che narra di una coppia, pensato per le coppie. I protagonisti sono Cody e May, due sposi in crisi che si trasformano in bambole attraverso mezzi magici sconosciuti. Due giocatori (collegati online oppure seduti sullo stesso divano) devono aiutarli a superare le loro differenze imbarcandosi in un viaggio ricco di soluzioni di gameplay originali e momenti sentiti che mettono alla prova la loro collaborazione.

Per invogliare i giocatori a fare squadra e a calarsi nei panni di Cody e May, oggi 2/2/22 Electronic Arts ed Hazelight Studios hanno deciso di scontare It Takes Two del 60% su tutte le piattaforme e lanciare alcune emozionanti sorprese sui canali social di EA Originals. Ogni copia del gioco include inoltre il Friend's Pass, che consente di condividere gratuitamente l'avventura con un secondo giocatore.

Non è finita qui! I creatori ci invitano a restare sintonizzati e ad attendere altre sorprese programmate per il giorno di San Valentino e una seconda celebrazione del Two's Day fissata per il 22 febbraio 2022 (22/2/22). Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di It Takes Two.